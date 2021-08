Piero Chiambretti, noto conduttore tv e tifoso del Torino, parla delle favorite in vista dell'inizio del campionato a La Nuova Sardegna. Secondo lui meglio Juve e Atalanta dell'Inter campione in carica: "Sarà il campionato degli allenatori: Mourinho, Spalletti, Sarri, Juric al Toro, Gattuso che è sparito dai radar ma tornerà al primo giro. Il calcio andrà vissuto e gestito in altro modo. La Juve di Allegri? Non è una minestra riscaldata, la vedo al top con l'Atalanta. La serie A avrà sorprese e delusioni".