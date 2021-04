C'è una modella tedesca, ma di origini italiane, che sta riscuotendo un grandissimo successo sui social. Si tratta di Chiara Bransi, nata in Germania con origini italiane che ha vissuto a lungo in Italia a Milano e che ora vive in Spagna dove è esplosa la sua passione per il Barcellona squadra per cui non ha mai nascosto il suo tifo. La conoscevate? Ecco le sue foto nella nostra gallery.