Chiara Ferragni è passata da modella a influencer e ora sta riscrivendo ancora una volt ala propria carriera. Come? Diventando una cantante per gioco oppure per...pubblicità. È uscito in questi giorni il singolo "Non mi basta più" cantato con l'altra bellissima cantante Baby K che si è prestata a questo, chiamiamolo gioco.



Sì perché il video è figlio dei tempi, con le due che cantano coperte da mascherina sulla bocca, ma è tutto fuorché un gioco. Il singolo è già la colonna sonora dello spot di una nota marca di shampoo di cui la Ferragni è testimonial e che, non a caso, è citato nel testo. Anche gli abiti di scena sono ricercati con collaborazioni iper-remunerative, Inevitabile la divisione del pubblico del web fra chi ha gradito il debutto musicale della donna d'oro dei social italiani e chi, invece, non ha fatto altro che sottolineare l'aspetto stonato e pubblicitario oltre l'inverosimile di questa trovata.



Noi come sempre vi mostriamo le due bellezze nella nostra gallery, ma non ci schieriamo. Del resto l'obiettivo della Ferragni è sempre stato far discutere e per questo, ci sono i nostri commenti.