Qualunque cosa faccia Chiara Ferragni ormai fa tendenza o fa quantomeno discutere. Del resto la bella imprenditrice e influencer, nonché moglie del cantante Fedez, è diventata un'icona generazionale capace di spostare le masse. E la serie di foto, con tanto di storie, postata ieri non poteva che essere da meno anche se, questa, volta, ha scatenato reazioni contrapposte.



Chiara si è mostrata con un outift che la vede indossare la maglia gialla numero 17 di Aubameyang del Borussia Dortmund abbinata ad una minigonna e a dei sanda-stivaletti neri tutto ovviamente coordinato. Scelta cromatica? Sponsorizzazione del brand Puma come già fatto in passato con le divise della nazionale? Per ora (e non crediamo che accadrà in futuro) non sono arrivate spiegazioni, ma soltanto prima la reazione del club tedesco che ha ripostato sui propri canali social la foto e poi una iper-negativa di tutto il mondo dei tifosi del Milan che hanno invaso il suo profilo di commenti negativi dato che il club rossonero affronterà i tedeschi nel "girone della morte" di questa Champions League. "Hai scelto l'anno sbagliato per indossare questa maglia a Milano" il più gettonato.



Ecco il post della Ferragni, del Borussia Dortmund e altri scatti della splendida Chiara nella nostra gallery.