A far aumentare le già torride temperature di questo Ferragosto ci ha pensato Chiara Frattesi. La sorella del nuovo giocatore dell’Inter, Davide, ha postato delle foto sui suoi social che sono diventate subito virali. Prima in costume bianco, poi con un vestito nero scollatissimo, la ragazza romana ha mostrato tutte le sue curve in degli scatti che hanno entusiasmato i suoi oltre 50mila followers.



Nata nel 2002 e cresciuta a Roma, Chiara è stata protagonista in passato di vari concorsi di bellezza, ora lavora come modella e influencer ma sogna di fare la giornalista sportiva. Bionda, sensuale e seguitissima, ecco le sue foto più belle.