L'ex attaccante Nicola Ventola, ora protagonista come opinionista alla Bobo TV con Christian Vieri, Antonio Cassano e Lele Adani, ufficializza su Intagram la sua relazione con Chiara Giuffrida, giornalista, modella e presentatrice TV. Con un post comune su IG, i due scrivono: "Abbiamo pensato a lungo cosa scrivere in questo post perché spesso si tende a dare tanto peso all’apparenza, meno ai sentimenti, ma questo sorriso racconta più di quanto possano fare le parole. Parla di felicità, all’improvviso".



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI CHIARA GIUFFRIDA!