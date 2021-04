Le voci erano vere: Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti non stanno più insieme. ​A confermare la fine della relazione tra i due è stata la stessa influencer con una storia sul suo profilo Instagram. Il messaggio è chiaro: "Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno". La rottura tra i due in un certo senso sorprende, visto che soltanto quattro giorni fa la fashion blogger in un video sfogo raccontava di una storia ancora in piedi, nonostante il centrocampista della Roma a detta sua fosse concentrato soltanto sul suo rientro in campo. E' la terza relazione che Zaniolo tronca in pochi mesi dopo quella finita con la ex storica Sara Scaperrotta (dalla quale aspetta un figlio) e con la modella romena Madalina Ghenea.