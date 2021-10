Galeotta fu la vacanza insieme a Capri, ma ora non ci sono più dubbi. Chiara Nasti ha ritrovato l'amore e dopo la fine della storia con Nicolò Zaniolo non ha lasciato il mondo del pallone. Accanto a lei oggi c'è Mattia Zaccagni, trasferitosi a Roma in estate e oggi calciatore della Lazio.



Sui social lo scambio di messaggi e commenti è costante e quello screen di Whatsapp postato dalla splendida Chiara con lo scambio di messaggi "Io ho un problema”, “Cioè?”, “Non riesco a stare senza di te” non lascia più margine di dubbi. Fra Chiara e Zaccagni è amore, ecco le sue foto più sexy nella nostra gallery.