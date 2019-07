1,7 milioni di follower, web star, influencer e fashion blogger. Chiara Nasti è seguitissima, sua sorella Angela (ex dell'attaccante della Sampdoria con un passato nell'Inter Federico Bonzzoli) è tronista di Uomini e Donne, ma a far discutere sono le uscite pubbliche della bionda napoletana che, puntualmente, lasciano di stucco i suoi seguaci.



L'ultima dichiarazione pubblicata su Instagram ha in realtà scatenato critiche su critiche contro la bella Chiara. Sì perché questa volta la frase: "Cosa faccio contro la cellulite? La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l'acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o coca cola".



Una frase che ha scatenato una pioggia di cirtiche e insulti social che vanno da meme a frasi come: "Chiara Nasti come fa a vivere?". Storica ex di Emanuele Borriello, il fratello di Marco con un passato nel Cervia e un provino nel Milan a fine programma, Chiara non perde occasione per far parlare di sè. Con o senza acqua, le foto che pubblica e che vi mostriamo nella gallery testimoniano. Il problema cellulite non la riguarda.