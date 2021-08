Chiara Nasti è tornata. La ex di Nicolò Zaniolo era sparita da tempo dai suoi account social e la notizia ha fatto discutere essendo lei un influencer ed essendo quindi la visibilità il suo core business. Eppure la bellissima modella ha vissuto un periodo no che l'ha costretta a stare lontano dal web, ma ora, con un lungo post, ha annunciato il suo ritorno spiegando a cuore aperto i motivi della sua assenza.



ATTACCHI D'ANSIA - "Ho passato un periodo di forte stress tutto mi è iniziato con attacchi d'ansia: non riuscivo a stare con moltissime persone e poi avevo attacchi di panico. Sono stata per un periodo molto giù, un momento che è andato a migliorare perché mi sono fatta aiutare, ma non da uno psicologo. Ho fatto tanta meditazione e questo mi ha aiutato perché capire che una persona ha bisogno d'aiuto è già un passo importante. Ce l'ho fatta anche parlando dei miei problemi, mi ha aiutato tantissimo e ad oggi penso di essere a buon punto. Ma sono partita che stavo veramente male e mi costa tanto ammetterlo, perché sono una persona positiva e quindi non capivo perché fosse capitato proprio a me".



Poi ha aggiunto: "Vi sono mancata?". Ecco il suo post e altre sue foto nella nostra gallery. In ogni caso, bentornata!