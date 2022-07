Ultima estate prima di diventare mamma per Chiara Nasti, compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. In una Q&A su Instagram, dove vanta un seguito di 2 milioni di followers, la modella e influencer ha risposto ad alcune domande dei suoi fan.



Se non avessi fatto successo nel mondo social, cosa avresti voluto fare nella vita?

"Educatrice di asilo nido/veterinaria. Tutto ciò che mi fa stare a contatto con bimbi animali mi fa impazzire. O anche psicologa".



Ti vengono le ansie su come magari sta il piccolo nella pancia?

"Credo sia una paura di tutte, riesco a sentire tutti i movimenti del mio bebè quindi questa cosa mi fa stare abbastanza tranquilla".



Avete già il nome per il piccolo? Quando nascerà?

"Sì l’abbiamo scelto, nascerà a novembre".



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI CHIARA NASTI!