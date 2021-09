Stasera vedremo se il Napoli tornerà da solo in testa alla classifica, ma intanto sappiamo che, come ha scritto Alberto Polverosi dopo il 3-1 in rimonta sul campo della Fiorentina. Tutti gli allenatori, almeno fino a Pasqua, ripetono però che il campionato è lungo e quindi è presto per stilare bilanci.e chi scrive non è sorpreso, perché prima ancora che partisse il campionato in questa rubrica avevano prospettato l’ipotesi che l’Inter, grazie agli acquisti intelligenti di Marotta, potrebbe ripetere almeno in parte, la stagione storica del 2010.Anche allora, infatti, l’addio di Ibrahimovic, totem dello scudetto 2009, sembrava avere indebolito la squadra, perché nessuno credeva nelle qualità della “riserva” Milito, né tantomeno in quelle di Eto’o, scaricato dal Barcellona.. I motivi che spingono i tifosi dell’Inter a essere ottimisti sono tanti, legati alla facilità con cui la squadra segna, tanto è vero che ha già segnato più gol di tutti (18) senza dipendere soltanto da un giocatore, ma anche ad altri fattori. E tra i tanti ce n’è uno che rappresenta sicuramente un valore aggiunto rispetto alla concorrenza:Premesso che molti meriti appartengono a Conte, che ha costruito la difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni, la meno battuta negli ultimi due campionati,E così, fermo restando Brozovic al centro come prima certezza per il centrocampo a cinque, Sensi è diventato la sua chiara alternativa., che non a caso ha segnato l’importantissimo gol del provvisorio 1-1 a Firenze, mentre, bravissimo anche su punizione come si è visto contro la Sampdoria. E poi ci sono i due centrali al fianco di Brozovic: Barella e Calhanoglu che possono essere sostituiti da Vecino e Vidal o Gagliardini.quando gioca dall’inizio al posto del bosniaco, come contro il Bologna, oppure quando entra dalla panchina per affiancare Lautaro o per completare un nuovo tridente con lo stesso Dzeko, senza scordare Sanchez, come jolly di riserva.Il rendimento è un’altra cosa, ovviamente, ma, non per i capricci di Allegri ma per le caratteristiche troppo diverse tra i suoi giocatori., per fare un esempio freschissimo al netto divario tecnico evidenziato ieri sera contro il Venezia tra Ballo-Tourè e Theo Hernandez. Un abisso, rispetto alla staffetta tra Perisic e Dimarco che si può permettere Inzaghi sulla stessa corsia. Perché nell’era del turnover, moltiplicato con le cinque sostituzioni, la differenza la possono fare proprio la chiarezza dei ruoli e la qualità dei rispettivi interpreti.