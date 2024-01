Chicharito Hernandez torna a Guadalajara dopo 18 anni: la presentazione è da star FOTO

Scorri la nostra gallery per vedere le migliori foto della serata

Da Guadalajara era partito, a Guadalajara è ritornato dopo una carriera splendida., detto El Chicharito, ènel primo club per il quale ha giocato nella sua avventura da calciatore professionista. Illo ha presentato con una cerimonia mozzafiato, effetti speciali e grandi tributi da parte della società e dei tifosi.11esimo in classifica nel massimo campionato messicano, il Chivas si affiderà al suo figlio più illustre per cercare di rialzare la testa. L'ultimo risultato è un pareggio per 1-1 ottenuto a Tijuana.L'ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson gli ha dedicato un bel messaggio, sottolineando come Hernandez sia stato un colpo fortemente voluto e come il suo impatto a Manchester sia stato incredibile. Lo stesso attaccante messicano ha dichiarato:. Sono molto grato al Real Madrid, al Siviglia, al Bayer Leverkusen, al West Ham, a tutti loro. Li amo ancora e te ne sarò grato per sempre, ma onestamente, sento che. Quello che ho vissuto, quello che ho vissuto, posso dire che sono stato l’unico messicano sotto Sir Alex Ferguson, ho segnato l’ultimo gol sotto di lui, sono l’unico messicano ad aver vinto la Premier League finora".