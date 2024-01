Chicharito Hernandez torna al Chivas: l'emozionante messaggio di Sir Alex Ferguson

Always classy, Sir Alex



A heartfelt message for @CH14_ ahead of his return to his hometown club @Chivas

Javier, El Chicharito, è tornato al, il club messicano dal quale è partito per poi trasferirsi al Manchester United e diventare un vero idolo dei tifosi, l'unico messicano fino ad oggi a vincere la Premier League.“Il Manchester United sarà sempre la mia squadra. Sono molto grato al Real Madrid, al Siviglia, al Bayer Leverkusen, al West Ham, a tutti loro. Li amo ancora e te ne sarò grato per sempre, ma onestamente, sento che una volta sei un Red Devil, sempre un Red Devil. Quello che ho vissuto, quello che ho vissuto, posso dire che sono stato l’unico messicano sotto Sir Alex Ferguson, ho segnato l’ultimo gol sotto di lui, sono l’unico messicano ad aver vinto la Premier League finora", le parole dell'attaccante. .Anche lo stessoha voluto dedicare al suo pupillo un bel messaggio video, sottolineando come Hernandez sia stato un colpo fortemente voluto e come il suo impatto a Manchester sia stato incredibile.