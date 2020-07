Mi piace inaugurare questa caldissima domenica post derby con due operazioni semplici e doverose. La prima è di ordine morale e riguarda Maurizio Sarri, al quale. Dopo la partitaccia di Coppa Italia scrissi che Maurizio Sarri per salvare se stesso e la sua immagine anche futura di allenatore aveva soltanto una strada da imboccare cioè quella di rassegnare le proprie dimissioni dalla Juventus. Una valutazione e un consiglio certamente radicali, probabilmente suggeriti anche dalla delusione del momento, smentiti adesso in maniera evidente dai fatti: non soltanto grazie ai risultati ottenuti, ma anche dalla lettura degli atteggiamenti e delle parole dello stesso allenatore.