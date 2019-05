Il capitano dellaha parlato a margine dell'evento benefico Insuperabili Onlus commentando l'attuale momento dei bianconeri e la scelta di dire addio a fine stagione a

ALLEGRI - "Lo vedrò a Livorno qualche volta o lo sentirò. Sa sdrammatizzare, ha dato tanto e sarà ricordato. Siamo alla fine del ciclo del mister e dobbiamo ringraziarlo, poi la Juventus andrà avanti come sempre. Lui ha doti incredibili, è un positivo e mancherà a tutta la Juventus. Magari in futuro potrebbe tornare".



BARZAGLI - "Ritrovare Barzagli nello staff tecnico? Me lo auguro. Andrea è una persona speciale oltre che un giocatore eccezionale. Mi mancherà sicuramente tanto, ho avuto l'onore di passare con lui 8 anni fantastici. E' una persona da cui io ancora posso imparare tanto, figuriamoci i giovani che verranno...".



SARRI - Incalzato sul nome di Maurizio Sarri, come nuovo allenatore, Chiellini ha voluto glissare andandosene e rispondendo: "Sarri chi? Hai detto Sacchi?"