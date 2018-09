Parole da capitano. Giorgio Chiellini alza la voce su Paulo Dybala: "Paulo ha fatto una grande partita, potevamo segnar prima. Con la nostra qualità è dura fare 0-0. Ronaldo? Non ci aspettavamo niente di diverso da Cristiano, sarà un problema per gli avversari. A Valencia è stato sfortunato, sarà determinante. Bernardeschi l'ho visto crescere l'anno scorso, non sono sorpreso. Sarà sempre più importante. Ma l'atteggiamento più bello è stato di un giocatore messo sempre sotto pressione come Paulo, è stato fondamentale. Che giochi un minuto, novanta o trenta è uno che ci farà vincere il campionato e speriamo altro. Una sua difesa? No, ma Dybala viene valutato 8 se segna e 5 se non segna. E' diverso, a Parma è stato decisivo sul 2-1, ci ha fatto respirare. Nonostante non sia partito come l'anno scorso è ancora più importante".