Giorgio Chiellini nella sua autobiografia, "Io, Giorgio", ha parlato così di Cristiano Ronaldo e della sua abilità in area di rigore: "In area è unico, inafferrabile, la sua forza sono i contromovimenti, lui si muove sempre dove non sei tu: mi ha fatto girare la testa tante di quelle volte! Cristiano lo conosci a memoria, eppure non puoi mai prevederlo davvero. Un altro di quel tipo è Harry Kane, non ha paura di niente. Un giocatore fisico che ha davvero tutto, purtroppo condizionato dagli infortuni. Ma che forza, che personalità! Delle nuove leve è forse il più completo".