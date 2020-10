Giorgio Chiellini dice la sua sul coronavirus. Il difensore della Juventus e della Nazionale ha dichiarato in conferenza stampa alla viglia della sfida con l'Olanda a Bergamo in Nations League: "L'escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi, bisogna andare avanti con tutte le precauzioni del caso. Sono convinto che non ci si possa fermare per due motivi: il primo è quello economico, il secondo è sociale. Penso che ci saranno sempre più chiusure e limitazioni, sappiamo quanto sia importante il calcio e siamo pronti a fare la nostra parte con le dovute precauzioni. Inevitabilmente il campionato è falsato, l'importante sarà portarlo a termine: riuscirci sarà più importante del risultato sportivo".