Esordio ufficiale in MLS per l'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini, protagonista di un'ora di partita nella scorsa notte nella sfida tra il suo Los Angeles FC Nashville. Nel 2-1 che ha visto anche i primi minuti americani dell'altro grande acquisto della franchigia californiana, Gareth Bale, il difensore italiano è partito titolare e ha contribuito al conseguimento di 3 punti che mantengono la sua squadra in vetta alla classifica di Western Conference.