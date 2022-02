Juventus e Torino a pochi giorni dal derby si uniscono per la sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca contro il Cancro. In occasione di questa giornata è intervenuto il capitano bianconero Giorgio Chiellini. Queste le sue parole in tv:



IL DERBY - "Quando indossiamo la maglia bianconera scendiamo in campo con il massimo impegno, consapevoli di rappresentare un esempio dentro e fuori dal terreno di gioco. Il derby di venerdì sera contro i nostri rivali cittadini ci vedrà avversari nell’arco della gara, ma fianco a fianco a favore della ricerca sul cancro"



IL PROGETTO - "È’ bello che la sana rivalità e competizione in campo possano sfociare in una condivisione di intenti quando ci sono iniziative come questa. Uno spirito ben rappresentato da TOH, simbolo non solo di Torino ma anche dei valori che condividiamo nella nostra quotidianità".