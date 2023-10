Nel corso di una lunga intervista rilasciata al portale Planetwin365 Giorgio Chiellini parla anche del momento del Napoli: “Il Napoli non ha iniziato benissimo e i tifosi si aspettavano qualcosa di più in queste prime partite. Come tutti i cambi d’allenatore, ci vuole un po’ d’adattamento. Io penso che Garcia sia un allenatore esperto, valido e che possa portare qualcosa di suo al Napoli”.