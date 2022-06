Il tempo scorre, inesorabilmente. E anche le cose più belle finiscono. Sul proprio accounti ha condiviso una foto del suo armadietto nello spogliatoio della Juventus, appena finito di svuotare. Dopo il saluto a compagni di squadra e tifosi in campo,Pochi giorni fa, il difensore aveva salutato anche la Nazionale dopo lapersa contro, con parole d'affetto per i nuovi compagni: "Mi aspettavo un periodo duro, ma ora tutta l’Italia, dai media ai tifosi, deve stare vicino a questo gruppo". Prima il bianconero, poi l'azzurro. Tempo di addii.Sulla prossima esperienza, il difensore aveva dato poche indicazioni. "Vediamo, non lo so. Decideremo nelle prossime settimana. Ora torno a Torino, mi faccio un po' di vacanze e poi passo da Livorno a metà mese". Prima la pausa, poi la Mls: ad aspettarlo c'è il Los Angeles Fc.