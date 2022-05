Il tempo dei saluti è arrivato, quello del capitano,- sul podio dei giocatori che hanno vestito più volte la maglia bianconera, dietro solo a Alex Del Piero e Gianluigi Buffon -L'argentino, che avrà in queste ultime due partite(adesso a pari merito al 9° posto con 115 reti). Due storie diverse come lo stessoha detto: "Sono due cose differenti. Chiellini ha 17 anni di Juve e smette o perlomeno farà un'esperienza in America, Paulo ha una carriera davanti e cambierà solamente squadra. Domani avrà il tributo di tutti i tifosi", ma entrambe juventine, che questa sera, nel match casalingo contro la Lazio,Basta questo per testimoniare banalmente l'importanza di questi due giocatori; se ne andrà il capitano, ormai da anni, ovvero da quando Buffon ha lasciato per la prima volta la Juve e il vice-capitano,quando la "Joya" era tornata - almeno apparentemente - al centro del progetto juventino. Due titolari, anche se troppo spesso condizionati dagli infortuni negli ultimi anni, che la Juventus dovrà sostituire adeguatamente e non sarà facile.Probabilmente non subito, perché Giorgio ha voglia di continuare a lottare con gli attaccanti sul prato verde. "Ha il posto in società da qualche anno, deve solo decidere quando", così Andrea Agnelli si era espresso poche settimane fa sul futuro del difensore, confermando come quello di stasera sarà solo un arrivederci.come lui stesso ha ammesso in un post instagram: "Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse". Non è però ora il tempo di rimpianti e rimorsi per come poteva andare e non è andata, è il tempo dell'affetto, che lega l'argentino alla Juventus,I biancocelesti, nel destino di Dybala ci sono sempre stati; la prima rete, l'ultima partita casalinga e nel mezzo il gol, forse il più importante in questi sette anni insieme, allo scadere, decisivo per l'ultimo campionato vinto da Allegri.in una partita che non ha nulla da dire sul lato sportivo, ma che rimarrà, inevitabilmente nel cuore dei tifosi bianconeri.