L'addio dialla Nazionale avverrà domani a Wembley e nel prepartita della "Finalissima" Italia-Argentina il presidente della Figcha scelto di organizzare una cerimonia d'addio con un premio in onore del difensore italiano.Non poteva esserci palcoscenico migliore per l’ultimo saluto alla Nazionale. Giorgio Chiellini chiuderà domani sera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra a Wembley, nello stadio dove la scorsa estate si è regalato la più grande soddisfazione della sua vita sportiva laureandosi Campione d’Europa. Sarà l’ultimo atto di una storia meravigliosa, una favola iniziata 22 anni fa proprio in Inghilterra, a Wellingborough, quando con la Nazionale Under 15 affrontò in amichevole i pari età inglesi.Dopo aver collezionato 71 presenze con le Nazionali Giovanili, con cui ha conquistato un Europeo Under 19 nel 2003 in Liechtenstein e una medaglia di bronzo con l’Under 21 ai Giochi Olimpici di Atene 2004, nel novembre 2004 Chiellini ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore con l’ex Ct Marcello Lippi in occasione di un’amichevole con la Finlandia a Messina. Da allora tante altre prime volte: il 26 marzo 2005 la prima partita da titolare con la Scozia, il 21 novembre 2007 il primo gol con le Far Oer, il 14 novembre 2012 con la Francia la prima gara con la fascia da capitano al braccio. Domani sera giocherà la sua 117ª partita in Nazionale, raggiungendo Daniele De Rossi al quarto posto nella classifica all time di presenze.Prima del fischio d’inizio della ‘Finalissima’, la FIGC renderà omaggio a Chiellini con una cerimonia nel prepartita: il presidente federale Gabriele Gravina gli consegnerà un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. Un emozionante congedo davanti ai compagni, ai tanti campioni dell’Argentina, ma soprattutto a quei tifosi che non gli hanno fatto mai mancare il loro affetto.Una festa che proseguirà sull’asse Londra-Roma, città dove il Capitano ha riportato la Coppa Europa da Wembley 53 anni dopo la vittoria all’Olimpico del 1968. In Piazza della Repubblica, grazie a un’iniziativa promossa da FIGC e Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati e della pubblicità out of home, verranno trasmessi sul giant led screen i momenti più significativi vissuti dal Capitano in Azzurro.