Quasi sei mesi da spettatore possono bastare. Ora Giorgio Chiellini si vuole prendere tutto. Era atteso per fine febbraio, per il ritorno della Juve in Champions e la supersfida scudetto con l'Inter. Ha anticipato i tempi. Ma in realtà anche questo era prevedibile. Tant'è vero che in casa Juve ci si stava preparando alla cessione di Daniele Rugani, bloccata a ridosso del 2 settembre proprio per l'infortunio del capitano bianconero, poi nuovamente rimandata per lo stop di Merih Demiral. Sta bene, è guarito, è pronto. Poi ovviamente il campo è un'altra cosa. Ma anche la difesa della Juve senza di lui è stata un'altra cosa. E ora Chiellini non vede l'ora di prendersi tutto, perché anche un infortunio grave come il suo non può scemare la sua voglia di vincere e trascinare la Juve.



VUOLE TUTTO – Un rientro in campo graduale, verso un'alternanza con Matthijs de Ligt di cui doveva essere chioccia e con la coppia che nelle grandi occasioni dovrebbe in ogni caso essere quella di sempre, insieme a Leonardo Bonucci. Per chiudere nel migliore dei modi una stagione da cui può ancora prendersi tutto: Coppa Italia, scudetto e Champions. Aspettando un Europeo da vivere con il ruolo di protagonista, capitano della Nazionale come della Juve. Con cui rinnoverà entro il termine della stagione. Un altro anno di contratto, una pura formalità, per poi riaggiornarsi al termine del prossimo campionato, sarà così fino al termine della carriera. Intanto è tornato. Con la voglia scrivere altri record, prendendo per mano una difesa che ha bisogno di lui per proseguire la striscia vincente anche in campionato: anche perché c'è un primato che lui e solo lui può conquistare, quello della stella in fila, dieci scudetti consecutivi. Un passo alla volta, è tornato per provare a vincere tutto.