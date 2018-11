Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato a Jtv ha parlato in occasione del compleanno della Vecchia Signora: "Anche io faccio parte di questa storia meravigliosa e ne sono orgoglioso, oltre a ritenermi molto fortunato. Cosa mi ricordo? L'esordio sicuramente, era ottobre del 2005. Entrai in uno Juventus-Messina al posto dell'attuale vicepresidente Pavel Nedved. Poi il primo Scudetto dell'era Conte, la serata di Trieste al culmine di una stagione da invicibili, che rimarrà sempre nella nostra storia e soprattutto nei nostri cuore. E poi l'inaugurazione dell'Allianz Stadium, perchè è stata una serata particolare, speciale, per tutti gli juventini, per chi come me ha la Juve nel sangue. Una serata davvero emozionante tra vecchie glorie, un passaggio di consegne che ci ha fatto svoltare di nuovo".