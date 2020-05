Giorgio Chiellini ha un 'doppione': Diego Godin. All'interno del suo libro autobiografico, il difensore della Juventus elogia a spada tratta il collega dell'Inter, ritenuto simile per visione del calcio: "Mi piace studiare i miei avversari, intendo gli attaccanti, ma anche i difensori, incluso l'uruguaiano Godín, uno che Antonio Conte ha portato all'Inter e non per caso. Se mi chiedono chi nel mondo vive le partite e la professione a modo mio, farei il nome di Godín. Lo percepisco, è come me. Anche se siamo diversi nelle nostre caratteristiche, siamo entrambi carismatici e sappiamo guidare la squadra. Dovessi citare un altro Chiellini, direi lui".