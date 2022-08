Intervistato dalla Bild per il podcast 'Team Serie A', Giorgio Chiellini svela un particolare della sua vita privata: "Essere un calciatore di successo mi ha aiutato ad avere storie con più donne rispetto a quelle che avrei potuto avere se avessi fatto un altro mestiere. Come puoi notare tu stesso – ha scherzato il Chiello rivolgendosi all’intervistatore – non sono certo il calciatore più bello della mia generazione. Anzi, direi che sono piuttosto brutto, un brutto anatroccolo".



Infine, sulla nuova avventura negli Stati Uniti: "Los Angeles è una grande città, ma c'è un buon stile di vita, anche se il clima generale è diverso rispetto all'Italia. Sono contento della decisione che ho preso, non ho rimpianti".



Sposatosi nel 2014 con Carolina Bonistalli, dopo quattro anni di fidanzamento, Chiellini è padre di due figlie, Nina di 7 anni e Olivia di tre.