Il capitano della Nazionaleha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della finale dell'Europeo contro l'Inghilterra.portata avanti da Southgate dopo Euro 2016:, hanno subito mezzo gol su punizione in tutto l'Europeo e", ha inaugurato la conferenza il calciatore della Juventus.Sulle qualità da mettere in campo domani: "Domani servirà cuore caldo per sopravvivere, ma anche la testa fredda:Per vincere la finale servirà curare ogni dettaglio. Gare così potrebbero non capitare così nella carriera di un giocatore., questo vale per noi e per loro. Dobbiamo godercela con gioia e con la cosa che ho detto per la prima volta al Forte Village: spensieratezza e follia".: "Ricordo un'amichevole a Torino con l'Inghilterra, mi ha subito impressionato.Sono un suo grande estimatore, potete chiederlo a Paratici per conferma, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni. Io ho avrò la fortuna di vederlo in campo domani...".Sullo spirito degli Azzurri: "Lo dico da tanto tempo, da quando ho deciso di continuare questo ciclo, credevo si potesse far bene. L'Europeo è stato rimandato, i giovani sono cresciuti e sono arrivati pronti per fare un grande Europeo.L'ho sempre fatto e me lo godo ancora di più adesso, ancor più che negli altri anni. Non c'è pretattica, i compagni mi vogliono bene, avversari al momento meno ma c'è rispetto reciproco ma l'ho dato e ricevuto sempre tanto".Sul possibile: "Vedevo la squadra più forte dell'altro gruppo, poi giocare in casa aiuta ma è valso per noi. Chiederei agli svizzeri che hanno fatto Baku, Roma, Baku, San Pietroburgo se avessero preferito giocare in un posto fisso... Nessuna polemica: giocare a Wembley è un sogno per tutti, giocarci una finale sarà bellissimo, sarà il campo a parlare".