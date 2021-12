Dopo il messaggio di sostegno e di incitamento al mondo Juventus mandato al termine della partita contro la Salernitana, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha deciso di inviarne uno altrettanto importante e che nulla a che vedere col calcio. Chiellini ha deciso di condividere infatti sui propri canali social la notizia del suo secondo richiamo vaccinale contro il Covid-19. Invitando tutti i cittadini italiani a seguire il suo esempio: "Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19 proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità. Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili".





Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili. pic.twitter.com/4VU0PNTQ49 — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 2, 2021