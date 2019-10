Durante l'intervista con La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini ha risposto anche a proposito degli argentini della Juventus. A cominciare da Higuain: "La persona Gonzalo mi ha sorpreso. Quest’anno voleva rimanere a tutti i costi, l’ha detto il primo giorno. Io gli sono sempre stato vicino, cercando di stimolarlo. Ha dimostrato sul campo che voleva restare nella Juve. Uno dei suoi difetti è che si butta troppo giù quando le cose non vanno bene. Però noi siamo lì per tenerlo sempre vivo. Con lui ho un rapporto ottimo e gli ho sempre detto tutto in faccia. Quando ho da dirgli qualcosa di buono, lo dico; quando lo devo stimolare lo stimolo; quando ho da cazziarlo lo faccio e lui lo accetta. Ma solo per il bene che voglio a lui e alla Juve".