"​Io Giorgio", l'autobiografia di Giorgiouscita da poche settimane ha già fatto molto discutere. In primis per le parole sull'Inter, Mario Balotelli e Felipe Melo. "Chiellini non mi ha chiesto scusa ma non deve farlo - rispose a stretto giro di posta il centrocampista brasiliano -. Ognuno fa ciò che vuole, poi però si deve assumere le sue responsabilità, non si torna indietro. Ha detto quelle cose per vendere il libro". Per vendere il libro. Eppure, già qualche settimana fa, si sapeva che Chiellini non avrebbe scritto il suo libro per vendere e incassare. Non ne ha bisogno. Infatti, come noto, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.