Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, ha difeso gli azzurri dopo il pareggio contro la Polonia sulle pagine de La Stampa:



NAZIONALE INCOMPIUTA - "La Nazionale è ancora incompiuta? Logica conseguenza del cambiamento in atto: sarebbe sorprendente il contrario. La cosa da non fare è dare giudizi in questo momento: ci conosciamo poco e il ct ci chiede il giusto coraggio anche a costo di rischiare qualcosa. Serve pazienza. L’importante, per noi, è non farsi prendere dall’ansia. Altrimenti diventa tutto più difficile: sono convinto che la strada imboccata sia quella giusta...".



BERNARDESCHI - "Bernardeschi è convinto che manchi la scintilla? Ci servirebbe un successo importante, è vero. Soprattutto per i più giovani del gruppo, ma sono fiducioso".



ATTEGGIAMENTO - "L’atteggiamento è quello giusto. Serve maggiore convinzione: quella di Mancini deve essere una squadra che offende e che cerca sempre di conquistare campo. Una piccola percentuale di rischio è da mettere in preventivo".