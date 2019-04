Chiellini ha commentato a caldo il pareggio in rimonta sull'Inter: una partita difficile che i bianconeri sono riusciti a raddrizzare grazie al solito CR7, che oggi ha raggiunto quota 600 goal in carriera (con i club). Ecco le parole del capitano bianconero ai microfoni di DAZN.



"Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, dovevamo toglierci il pensiero di quella che poteva essere la partenza e non è stata e l'unico modo per farlo è stato giocare. Credo che nel secondo tempo si sia vista la vera Juve che ha vinto, stravinto il campionato, lo dico con tutto il rispetto per l'Inter però.. Vogliamo fare bene sempre".

All'intervallo? Non c'è stato bisogno di dirci niente, volevamo rimontarla e più giochiamo meglio è; vogliamo far bene fino alla fine superando le delusioni che fanno comunque parte del gioco. Ronaldo? Con lui parti sempre 1-0 questa è la verita. E' un fuoriclasse e noi siamo fortunati ad averlo: nei prossimi anni aiuterà la Juve a vincere ancora".