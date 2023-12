Giorgio Chiellini torna in Italia dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. L'ex difensore di Juventus e Nazionale, dopo l'ultima esperienza a Los Angeles FC, ha annunciato il ritiro da calcio giocato. Il 39enne è atterrato a Torino e all'arrivo ha rilasciato alcune battute ai cronisti presenti: "Sono tranquillo e stanco (ride, ndr). Ho giocato tre giorni fa, devo ancora recuperare. Se qualcuno mi ha scritto? Ho il telefono pieno! E ancora devo vedere tutto, arrivo diretto da Los Angeles. Già ricevuto offerte? No, ancora niente. Sentito Allegri? Lo vado a trovare la prossima settimana. Quando torno allo stadio? Contro la Roma. Alla Juve quando torno? Non lo so, davvero. Un saluto ai tifosi: grazie dell'affetto".