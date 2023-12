Giorgio Chiellini dice basta. La decisione era nell'aria e l'ufficialità arriverà, come appreso da Calciomercato.com, nella giornata di domani. L'ex Juve si ritira dopo la finale persa con i suoi Los Angeles FC contro i Columbus Crew che hanno sfilato ai californiani il titolo della Mls. D'altronde l'aveva fatto intendere lui stesso, in conferenza, dopo la sconfitta. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita... mi prenderò ancora qualche giorno per riflettere e decidere". In precedenza aveva detto a The Athletic: 'Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale ruolo, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita".



PIANI FUTURI - Il prossimo quarantenne dovrebbe spendere un altro semestre a Los Angeles con la famiglia per riposare e ricaricare le batterie prima di imbarcarsi nella prossima avventura. Per lui, ora, dopo l'addio al calcio giocato, si apre una nuova pagina della carriera che sarà sempre legata al calcio e al club del suo cuore. Giorgio punta a dare il suo contributo dietro alla scrivania nell'organigramma societario della Juve ma con il club ad oggi non ci sono ancora stati contatti. Chiellini, nei suoi anni alla Juventus, ha collezionato 561 presenze e 36 goal vincendo 9 Scudetti consecutivi, 5 Supercoppe Italiane e 5 Coppe Italia.