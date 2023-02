Giaccherini parla a Radio Punto Nuovo: "Osimhen? E’ un giocatore incredibile, sposta gli equilibri da solo. Sono 2-3 i difensori al mondo che sarebbero capaci di arginarlo adesso, forse ci vorrebbe soltanto il miglior Chiellini della Juventus… Ha un potere e un dominio il nigeriano davvero incredibili. In Italia il Napoli sta dimostrando di essere un altro livello, ora vedremo in Europa come approccerà. Lo scorso anno, l’Eintracht ha vinto l’Europa League e ha buttato fuori il Barcellona, quindi bisognerà fare molta attenzione”