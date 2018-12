Nel racconto di Paolo Condò su Giorgio Chiellini, da leggere sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista racconta un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare la storia dell'attuale capitano della Juventus. "Acquistati David Silva, Yaya Toure ed Edin Dzeko, e con Sergio Aguero praticamente in tasca, Mancini ragionava a pranzo su cosa gli potesse mancare per dare il definitivo assalto alla Premier - si legge sulla Rosea -. Gli chiesi se pensava di sfruttare anche il mercato italiano, e l’attuale commissario tecnico azzurro si limitò a due nomi: 'Considerato che la politica del Manchester City prevede l’acquisto di giocatori in crescita e non in declino, trovo che in Italia ci siano due soli giocatori di classe internazionale: De Rossi e Chiellini'".