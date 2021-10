Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, parla a Dazn, rivivendo la sua storia in bianconero: "La cosa di cui mi ritengo più fortunato è aver portato avanti tutta questa carriera in bianconero. Io sono uno a cui piace viaggiare, conoscere culture, quindi paradossalmente avrei dovuto fare una carriera opposta, mi sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra per conoscere il loro stile di calcio. Però poi mi guardo indietro e sono pochi quelli che hanno avuto la fortuna di stare tutti questi anni alla Juventus: mi ritengo tanto, tanto fortunato".