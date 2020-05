Giorgio Chiellini, dal libro Io, Giorgio, racconta un retroscena su Antonio Conte: "Siccome per un incidente come il mio si calcolano più o meno sei mesi, indovinate che partita c’era a sei mesi dal mio legamento crociato? Mi sono operato il 3 settembre, e il 1° marzo ecco Juve-Inter! Una data che a livello mentale mi è servita, come una specie di riscaldamento. L’ho detto pure a Conte ridendo: «Mister, sono il tuo destino!». Poi, purtroppo il Coronavirus ha cambiato il calendario ma Juve-Inter c'è sempre".