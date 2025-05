Chiesa, 5ª presenza col Liverpool: avrà la medaglia della vittoria della Premier League

Getty Images

può tirare un sospiro di sollievo anche se la sua presenza in campo non è servita a trovare una vittoria aggiuntiva per il Liverpool in questo finale di stagione in cui è già arrivata l'aritmetica certezza della vittoria della Premier League 2024/25. Proprio l'esterno italiano ex-Juventus era al centro di unaper la vittoria del titolo.Secondo quanto stabilito dall'organizzazione della Premier League, "Il club, nel corso della festa in cui alzerà al cielo la coppa, avrà a disposizione 40 medaglie che potranno essere distribuite a discrezione del club, ma a patto che ci siano le 5 presenze all'attivo.

Fino ad oggi Chiesa era fermo a quota 4 presenze, tra l'altro tutte dalla panchina e con non più di 18 minuti passati in campo. Oggi però, nella sconfitta per 3-1 ottenuta contro il Chelsea, Arne Slot ha scelto di far fare all'esterno italiano la sua quinta presenza stagionale facendolo entrare al minuto 82' al posto di Tsimikas e con il risultato fermo sul 2-0 per i Blues.Una presenza, la quinta, che al di là del risultato è oggi quella fondamentale nel calcolo per la consegna della medaglia. Con 5 presenze ufficiali, infatti, ancheentra di diritto nell'elenco dei giocatori che saranno premiati dal club a fine stagione.