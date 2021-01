Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Giacomelli 5,5 (Var Di Paolo). “Al 9’ Glik batte Sirigu, ma il Var mostra il tocco con la mano del polacco:. Al 30’ Lapadula a un passo da Sirigu calcia alto, il portiere granata non riesce a fermarsi finendo addosso all’avversario:. Al 71’ il 2-2 di Zazaal Var per un mani di Belotti. Non convince pienamente nella gestione disciplinare”.: Piccinini 6 (Var Mazzoleni). “Al 62’ annullato il 3-0 alla Fiorentina per un tocco con la mano destra di Pezzella prima di calciare a rete. Il mani è involontario, ma arriva nell’immediatezza di una rete e quindi è punibile. Decisione corretta dell’arbitro”.: Di Bello 6 (Var Valeri).: Sacchi 5 (Var Calvarese). “. Cuadrado anticipa Vignato che nello slancio lo colpisce: errore sia dell’arbitro che del Var, che avrebbe dovuto segnalare l’episodio all’arbitro., che doveva essere espulso per l’intervento da dietro su Palacio dopo aver perso il pallone”.: Giua 5 (Var Guida). “, che aggancia Immobile sulla caviglia e lo trascina a terra. Inspiegabile il mancato fischio dell’arbitro e sarebbe stato da rosso perché era una chiara occasiona da gol. Troppe proteste da entrambe le parti: poca personalità dell’arbitro, che ha tollerato oltre il limite”.: Mariani 7 (Var Chiffi). “: Kessie con una sbracciata colpisce in pieno volto Ilicic. Giusto anche il giallo estratto per l’imprudenza. Gara diretta con grande personalità dall’arbitro, che ha usato bene il dialogo coi calciatori e ha sempre avuto in controllo la partita”.: Manganiello 6 (Var Doveri).: Pairetto 6 (Var Banti). “Regolare il gol di Mayoral, visto che lo spagnolo parte sì avanti rispetto alla linea dei difensori, ma si disinteressa della palla. La sfera arriva poi a Pellegrini che fornisce l’assist vincente".: Maresca 5 (Var Aureliano). “. Al 26’, interrompe la ripartenza dell’Inter con uno sgambetto su Lukaku. L’arbitro fischia fallo, ma non prende provvedimenti disciplinari e commette un errore (giusto il primo giallo su Vidal al 10’).. Nel finale, Conte si infuria per i 4’ di recupero assegnati: l’arbitro avrebbe potuto concedere un recupero più lungo. L’allenatore nerazzurro protesta, si prende un giallo e non si ferma: “Sei sempre tu Maresca”. I nervi salgono e il giallo diventa rosso. Così a Oriali, dopo il fischio finale e nei microfoni tv si sente Maresca che dice, uscendo dal campo: “Bisogna accettare quando non si vince”. Tutti e tre i protagonisti dell’episodio si sono posti male in questo frangente”.: Fabbri 6,5 (Var Nasca). “Giusto non fischiare rigore sui contatti Bakayoko-Faraoni (il giocatore del Napoli colpisce la palla) e Politano-Faraoni (nessuna irregolarità di quest’ultimo che mantiene la posizione): in entrambi i casi l’arbitro ha preso la decisione corretta”.