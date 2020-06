Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Chiffi 5,5 (Var Abisso). "Assurdo che venga annullato il gol di Gomez del 2-0. Gosens sembra toccare il pallone prima con la faccia e poi sfiorarlo col braccio, ma non c'è neanche la certezza. Chiffi vede il tocco col braccio e applica il regolamento, che però è da cambiare. Da rigore, invece, il contatto Palomino-Defrel nel finale di match: si incrociano le gambe del difensore dell'Atalanta con quelle del francese".: Manganiello 5 (Var Aureliano). "L'espulsione di Borini è davvero cervellotica. Col suo intervento prende il pallone prima e poi l'avversario, ma non può tirare via la gamba in quel frangente. Espulsione davvero allucinante, l'attaccante del Verona entra in anticipo rispetto a Rog. Sbaglia il Var Aureliano che lo manda al monitor per rivalutare il contrasto e sbaglia Manganiello a espellere l'attaccante del Verona".​: Mariani 6,5 (Var Mazzoleni). "Tanti gialli, ne manca uno a de Vrij per un fallo da dietro su La Gumina nel primo tempo. Complessivamente una prova positiva dell'arbitro".: Irrati 6 (Var Massa).