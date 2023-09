E' continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 3ª giornata di Serie A.



Sassuolo-Verona 3-1

Piccinini (Var: Dionisi) 6,5

"Ok il rigore fischiato ai neroverdi per il contatto Berardi-Doig, corretto anche annullare il gol a Ngonge per fuorigioco. Bene sui cartellini gialli".



Roma-Milan 1-2

Rapuano (Var: Irrati) 6

"Bene con l'aiuto del Var il rigore fischiato ai rossoneri per il contatto Rui Patricio-Loftus-Cheek, corretto anche il doppio giallo a Tomori".



Udinese-Frosinone 0-0

Guida (Var: Fabbri) 5,5

"Sbaglia a fischiare il rigore in favore dei gialloblù per il contatto Ferreira-Gelli perché c'era Mazzitelli in fuorigioco, lo corregge il Var. Errore anche sul penalty assegnato all'Udinese per l'intervento di Monterisi su Lucca: interviene di nuovo il Var e Guida cambia di nuovo decisione dopo aver rivisto l'episodio".



Bologna-Cagliari 2-1

Orsato (Var: Paterna) 7

"Ottima gara, ben diretta e ben gestita".



Napoli-Lazio 1-2

Colombo (Var: Di Paolo) 6

"Partita dura ma gestita bene, giusto annullare i gol di Zaccagni e Guendouzi per fuorigioco dell'ex Verona, che nel secondo caso ha influito sull'intervento sbagliato di Di Lorenzo".

Marcenaro (Var: Doveri) 6,5"Ottima prestazione e nessun caso particolare da segnalare".Chiffi (Var: La Penna) 5,5"Secondo me manca un rigore per i granata: contatto Martinez-Zapata, il portiere rossoblù alza troppo il ginocchio e colpisce l'avversario sulla nuca; caso limite ma molto imprudente".Marchetti (Var: Mazzoleni) 6"Corretto il rigore assegnato ai nerazzurri per il fatto di Christensen su Thuram in area viola, in generale gara gestita bene".Ayroldi (Var: Di Martino) 7"Infonde sicurezza e non sbaglia nulla. Sì, si merita un bel voto".Massimi (Var: Marini) 7"Ottima gara, merita una designazione in partite con coefficiente di difficoltà più alto".