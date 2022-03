di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Volpi (Var: Manganiello) 6"Giusto il rigore ai neroverdi per fallo di Kovalenko su Frattesi e corretto anche il giallo".Mariani (Var: Mazzoleni) 6"Giusto il rosso a Ostigard".Fourneau (Var: Nasca) 6"C'era l'espulsione di Marì, e il tocco di mano di Osimhen che respinge un tocco di Walace mi è sembrato involontario".Chiffi (Var: Valeri) 5,5"Sull'episodio Lautaro-Venuti è l'attaccante dell'Inter che fa fallo; l'arbitro aveva inizialmente assegnato il rigore ma lo giustifico per via della posizione che aveva in campo, anch'io al suo posto avrei dato il penalty. Ottimo l'intervento del Var che cambia la decisione. Ho qualche dubbio sul retropassaggio di Castrovilli a Terracciano, potevano esserci gli estremi per fischiare l'irregolarità perché il portiere raccoglie il pallone con le mani".Di Bello (Var: Fabbri) 6,5"Sorvoliamo sull'indecorosa gazzarra nel finale, ma la gara è stata gestita bene. Non c'è il rigore su Theo Hernandez per l'intervento di Bellanova, giusto anche non fischiare il penalty a Lovato nel contatto con Maignan".Orsato (Var: Banti) 6"L'intervento di Okereke su Sensi è stato rischioso, probabilmente era da espulsione; è stata un'entrata pericolosa e fuori tempo. Ok il rosso a Henry e anche non fischiare l'entrata di Bereszynski su Okereke".Marcenaro (Var: Manganiello) 6"Aveva debuttato a ottobre proprio col Verona che ha ritrovato stavolta. E' stata la partita giusta da un arbitro come lui che deve farsi vedere".Ayroldi (Var: Abisso) 6"Ayroldi aveva avuto un periodo non buono, ma dopo una flessione ieri l'ho visto in ripresa. Eccessivo il giallo per simulazione a Pellegrini, sul quale comunque non c'era il rigore, ma a parte quell'episodio si è portato a casa bene la partita".Irrati (Var: Di Paolo) 6"Non c'è stato nessun episodio rilevante, Irrati è un arbitro affidabile. Corretto il giallo a Pedro che applaude, ma ai tempi miei questi gesti venivano puniti con l'espulsione".Maresca (Var: Piccinini) 6"Sufficienza raggiunta per una gara nella quale non è successo nulla di rilevante".