È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoAbisso (Var: Aureliano) 7“Buona prestazione impreziosita da un grande vantaggio concesso in occasione del terzo gol del Napoli”.Marchetti (Var: Nasca) 6“Gara sufficiente, direzione tranquilla. Ok il rigore assegnato all’Inter, giusto anche non fischiare il penalty a Lautaro”.Di Bello (Var: Di Paolo) 6,5“Rientra nei binari corretti con una buona direzione. Giusto togliere il rosso a Provedel”.Ayroldi (Var: Di Martino) 5“Gara complicata, pecca a livello disciplinare: il secondo giallo a D’Ambrosio è eccessivo”.Doveri (Var: Valeri) 6“Smentito dal Var, cambia decisione in occasione dell’intervento di Beukema su Çuni e assegna il rigore ai gialloblù. Arriva alla sufficienza con qualche sbavatura”.Chiffi (Var: Marini) 6"Nessun episodio particolare da segnalare".Marinelli (Var: Abbatista) 6,5“Bene la gestione sul presunto fallo di mano di Lookman, in generale gestisce bene tutti i 90 minuti”.Mariani (Var: Irrati) 6,5“Gara difficile ma ben gestita. Corretto dare il rosso diretto a Thiaw”.Tremolada (Var: Mazzoleni)Dionisi (Var: Paterna)