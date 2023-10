È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoFabbri (Var: Nasca) 5,5"Sbaglia sul gol di Caputo e viene aiutato dal Var, ma prende la decisione corretta in occasione del contatto Kristensen-Caputo in area bianconera: giusto non dare il rigore all'Empoli. In generale non era in grande spolvero".Sacchi (Var: Maggioni) 6"Gara difficile ma sufficientemente gestita".Guida (Var: Marini) 5"Per il suo livello e la sua esperienza sbaglia clamorosamente sul contatto Lautaro-Ferguson, poi corretto dal Var: rigore solare per i rossoblù, perderlo in diretta è un errore molto grave. Ok il resto".Massa (Var: Mazzoleni) 6"Sostituisce Rapuano e lo fa benissimo. Si fida del guardalinee e del Var in occasione del gol di Gatti".Piccinini (Var: Di Paolo) 5"Ok il secondo giallo a Martinez e il rosso a Maignan, ma commette un errore colossale quando ferma Leao lanciato a rete per ammonire il portiere del Genoa. Sul gol di Pulisic ho qualche dubbio che possa essere tocco di mano, ma non ho visto un'immagine chiara dell'episodio".Massimi (Var: Abbattista) 6,5"Ok i cartellini gialli e il rigore assegnato ai padroni di casa per il fallo di Pirola su Bondo in area granata".Orsato (Var: Di Martino) 6,5"Altra buona gara, nulla di particolare da segnalare".Ferrieri Caputi (Var: Serra) 6"Buona gara, si consolida nella categoria a livello d'esperienza".Sozza (Var: Paterna) 6"Non brilla particolarmente, ma in generale gestisce la partita in modo corretto. Bene sul 3-0 della Roma".La Penna (Var: Irrati) 6,5"Buona direzione di gara, la partita era difficile ma lui non sbaglia".