Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Di Bello (Var: Manganiello) 5"C'è stato un pasticcio con il Var per il rosso dato ad Ampadu. Manganiello non poteva intervenire, non era protocollato per farlo. E inoltre, induce l'arbitro all'errore perché l'espulsione non c'era. Di Bello però ha sbagliato anche la gestione della gara: forse era poco concentrato".Sozza (Var: Banti) 7"Bene, giustissimo il rigore per il Genoa. E' uno dei migliori giovani, ha potenziale".Aureliano (Var: Massa) 6,5"Buona gara nonostante fosse una partita ad alto coefficiente di difficoltà, è un arbitro sul quale si può fare affidamento. La chiave di lettura è all'inizio della partita: con quattro gialli nei primi 33 minuti ha fatto capire che non era il caso di andare sopra le righe".Marchetti (Var: Doveri) 5,5"E' un arbitro che mi piace, ma ho forti dubbi sul rigore di Barak. Per me non c'era".Prontera (Var: Fabbri) 6"Ho visto che ha preso molte insufficienze, ma ritengo che non abbia sbagliato in maniera determinante".Sacchi (Var: Ghersini) 6,5"Ha arbitrato bene, giusto non fischiare il rigore per l'intervento su Kaio Jorge nei minuti finali".Chiffi (Var: Valeri) 5,5"Ho forti dubbi sull'intervento di D'Ambrosio su Bajrami. Per me era rigore, ci sarebbe dovuta essere una chiamata del Var. Ok il rosso a Ricci, che entra in ritardo e in modo pericolo su Barella".Ayroldi (Var: Guida) 6"Non mi sembra che abbia sbagliato molte cose, ma in generale deve migliorare la gestione dei cartellini".Pezzuto (Var: Giacomelli) 5,5"Contatto dubbio tra Pavoletti e Mancini, io sarei stato più propenso a fischiare il rigore".Serra (Var: Mariani) 5"Il primo rigore non c'era: Medel salta e prende il pallone con la mano, ma è Osimhen, più potente del difensore rossoblù, a sollevargli il braccio con la spalla. Non l'avrei fischiato neanche dopo averlo rivisto al Var. Il secondo si può dare, lo sgambetto di Mbaye su Osimhen è evidente. In generale però sono perplesso sulla gestione dei provvedimenti disciplinari e penso che Serra debba rivedere la sua posizione e i movimenti in campo: ieri ha impallato quattro volte i giocatori".