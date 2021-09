Prosegue anche nella stagione 2021-2022 l’appuntamento della nostra rubricacon. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 4a giornata di Serie A., assistenti Preti e Berti, Cosso quarto uomo, Marini e Giua al Var."Partita tranquilla"., assistenti Meli e Colarossi, Santoro quarto uomo, Chiffi e Cecconi al Var."Non è successo nulla di particolare"., assistenti Di Vuolo e Imperiale, Gariglio quarto uomo, Guida e Paterna al Var."Difficile far male in una partita del genere"., assistenti Giallatini e Del Giudici, Fourneau quarto uomo, Di Bello e Pagliardini al Var."Uno si può chiedere perché a Salerno va Valeri che è uno dei migliori. Sette gialli, partita arbitrata bene e con esperienza. Fa capire come vengono designati gli arbitri: era una gara dal coefficiente alto, partita dura e cattiva e serviva un arbitro d'esperienza internazionale"., assistenti Prenna e Pagnotta, Maggioni quarto uomo, Mazzoleni e Paganessi al Var."Tutto bene, da segnalare bene l'annullamento del gol di Cutrone"., assistenti Rocca e Zingarelli, Massimi quarto uomo, Di Bello e Galetto al Var."Abisso è andato bene"., assistenti Bresmes e Lo Cicero, Meraviglia quarto uomo, Banti e Costanzo al Var."Successo nulla"., assistenti De Meo e C. Rossi, Minelli quarto uomo, Aureliano e Passeri al Var."Ad essere pignoli manca un giallo a Zaniolo evidente, ma nel complesso prova positiva"., assistenti Carbone e Vivenzi, Rapuano quarto uomo, Di Paolo e Peretti al Var."Successo niente, Doveri alla prima stagionale si conferma il numero uno. Non sbaglia nulla in una partita di questo livello di difficoltà. Personalità, si è completato e ora è di grande affidabilità"., assistenti Alassio e Mondin, Marchetti quarto uomo, Irrati e Liberti al Var."Sufficienza stiracchiata, si è perso qualcosa in termini temporali sui gialli. Ha iniziato ad ammonire un po' troppo tardi".